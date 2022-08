Körperverletzung in Rieneck - Frau geschlagen

Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Unfälle nach Wespenstichen in Gemünden und Gräfendorf

Zu zwei Verkehrsunfällen nach Wespenstichen kam es am Sonntagnachmittag. Ein Rollerfahrer, der von Ruppersthütten auf dem Weg nach Gemünden war, wurde durch eine Wespe in die Hand gestochen. Kurz später hielt der 64 jährige Mann an und ihm wurde schwindelig. Ein hinzugerufener Rettungsdienst verbrachte den Fahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ähnlich erging es einem E-Bike-Fahrer, der den Radweg von Gräfendorf entlang fuhr. Auch er wurde von einer Wespe in den Arm gestochen. Durch den Schreck kam der 73 jährige Landkreisbewohner vom Radweg ab und stürzte in eine Wiese. Dadurch erlitt er Schürfwunden; auch er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Angetrunkener Fahrer in Flammersbach

Frammersbach. Einen angetrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Frammersbach am Sonntagnachmittag gestoppt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Der daraufhin gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihm erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Unfallfluchten in Gemünden und Burgsinn

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag wurde im Zeitraum 18:30 - 19:30 Uhr ein im Hofweg geparkter Mercedes von einem unbekannten Fahrzeugführer am hinteren linken Radlauf eingedrückt. Der Verursacher flüchtet anschließend. Der Schaden wird auf 3000,--Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel: 09351/97410

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Ein 21 jähriger Mann beschädigte mit seinem Pkw auf dem Radweg von Burgsinn nach Mittelsinn ein Geländer. Anschließend schleppte der Verursacher seinen Pkw in Eigenregie ab, verständigte aber nicht die Polizei. Durch den Bauhof wurde der Schaden festgestellt; kurz später meldete sich der Verursacher telefonisch bei der Polizei. Der verursachte Schaden am Geländer wird auf 1500,--Euro geschätzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Rieneck

Rieneck, Lkr. Main-Spessart Am Samstag wurde ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fuhr. Den Konsum illegaler Substanzen räumte er auch ein. Er musste sich eine Blutentnahme unterziehen; ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500,--Euro.

dc/Meldungen der Polizei aus Lohr und Gemünden