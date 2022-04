Körperverletzung bei Feier in Bessenbach: Wer ist die unbekannte Frau?

Eine bisher unbekannte Dame zog die junge Frau zuerst am Hals und schlug ihr im Anschluss mit der Hand in das Gesicht. Die Frau wir wie folgt beschrieben: Circa 165 cm groß, circa 20 Jahre, schulterlange Haare zu einem Pferdeschwanz getragen, Brille mit lila Rahmen.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen wurde ein 31 - Jähriger Pkw-Fahrer in der Weißenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Verkehrsteilnehmer sein Kraftfahrzeug alkoholisiert geführt hatte. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt. Dem alkoholisierten Fahrer droht jetzt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 02:00 Uhr wurde ein 43- jähriger Mann in seinem Passat festgestellt, wie er auffällig verkehrswidrig in der Goldbacher Straße stand. Nachdem die eingesetzten Beamten den offensichtlich alkoholisierten Mann geweckt hatten, gab dieser an nach der Arbeit zu der oben genannten Örtlichkeit gefahren sei. Weiter stellten die Beamten neben diversen geleerten Flaschen Alkoholika die Fahruntüchtigkeit des Herrn fest. Daraufhin unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Trunkenheit im Verkehr

Aschaffenburg. Am Samstagabend wurde ein 40 Jähriger Pkw- Fahrer in der Schweinheimer Straße parkenderweise angetroffen. Im Fahrzeug konnten mehrere leere Flaschen Alkohol aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme gab der Mann an, dass er an die Örtlichkeit gefahren wäre. Im Verlauf der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert ist. Somit muss er sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Pkw angefahren und geflüchtet

Aschaffenburg. Am Samstagmittag gegen 11.45 Uhr kam es in der Alexandrastraße im dortigen Parkhaus zu einer Unfallflucht. Ein weißer Volkswagen einer 61- Jährigen Frau wurde durch eine bisher unbekannte Person angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro an der Heckstoßstange. Zur letztendlichen Ermittlung des Täters sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.



Unbekannter schlägt zu

Am Sonntag gegen 03:55 Uhr kam es in der Frohsinnstraße Ecke Heinsestraße zu einer Körperverletzung. Eine unbekannte männlicher Person schlug im Verlauf einer Streitigkeit einem 27 - Jährigen mit der Faust in sein Gesicht. Der junge Mann erlitt durch den Schlag ein Hämatom am linken Wangenknochen und eine Prellung der Nase. Der Täter wird wie folgt beschrieben: kurze Haare mit 3-Tage Bart, Zahnspange, dunkle Jogginghose sowie Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Geldbeutel entwendet oder verloren

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen gegen circa 02:00 Uhr wurde einem 24-Jährigen Mann in der Wermbachstraße in der örtlichen Diskothek laut eigenen Aussagen der Geldbeutel entwendet. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde eine 42-jährige Dame festgestellt die den Geldbeutel in ihrer Handtasche mit sich führte. Diesen habe sie auf der Tanzfläche der Diskothek aufgefunden und mitgenommen. Bezüglich des möglichen vorliegenden Deliktes des Diebstahles werden noch weitere Ermittlungen getätigt.

Pkw mutwillig beschädigt

Am Samstagmittag kam es in der Orffstraße zu einer Sachbeschädigung eines BMWs. Im Rahmen eines Überholvorganges an einer Lichtzeichenanlage, wollte ein 26- Jähriger Mann einen Opel passieren. Zuvor stieg der Fahrer des Opels aus seinem Fahrzeug aus und trat dem vorbeifahrenden Pkw mit dem Fuß an den rechten vorderen Kotflügel. Der daraus resultierende Sachschaden wird auf circa 2000 Euro beziffert. Ein schwarzer Mercedes der sich direkt hinter dem BMW befand könnte den Sachverhalt mitbekommen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Laufach. Am Samstagmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B26 zu einem Verkehrsunfall. Der 34- jähriger Fahrer eines Opels übersah, bei seinem Fahrstreifenwechsel, den Audi eines 60 - Jährigen Mannes. Hierbei wurde die Beifahrerin des Audis im Bereich des Bauches verletzt.

Der Beifahrer des Opels litt nach dem Unfall unter Schmerzen an der Halswirbelsäule. Des Weiteren klagten beide Fahrer über leichte Schmerzen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Kleinostheim. Auf der St 3308 / Ossenheimer Straße wurde in der Tatzeit vom 01.04.2022 gegen 18:00 Uhr bis 02.04.2022 gegen 05:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter eine Lichtzeichenanlage beschädigt. Offensichtlich fuhr ein Sattelschlepper beim Abbiegen über eine Verkehrsinsel. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kfz

Mainaschaff. In der Tatzeit von 01.04.2022 circa 17:45 Uhr bis 02.04.2022 circa 05:45 Uhr wurde ein Pkw, Peugeot einer 51- Jährigen in der Mörikestraße durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde der linke Spiegel des Pkws mittels spitzen Gegenstandes verkratzt bzw. zersplittert. Der Gesamtschaden wird auf circa 900 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

