Körperverletzung bei Beatabend in Karbach

Da diese davon ausgingen, dass die Person durch eine sich entfernende Personengruppe geschlagen wurde, sprachen die Ersthelfer die Gruppe an. Aus der Gruppe trat anschließend ein unbekannter Täter hervor, streckte die drei Helfer mit Faustschlägen nieder und entfernte sich anschließend. Alle drei Helfer erlitten hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht. Der auf der Straße liegende Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.



Hauswand und Pkw beschmiert

Marktheidenfeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Stiergasse, durch einen bislang unbekannten Täter, eine Hauswand und ein Pkw Opel mit Graffiti beschmiert. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl einer Gartentür

Marktheidenfeld. Am Samstagfrüh wurde gegen 05:00 Uhr in der Baumhofstraße eine Gartentür durch einen unbekannten Täter aus deren Halterung gehoben und anschließend von der Tatörtlichkeit entwendet. Die massive Gartentür hatte einen Wert von etwa 300,- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.





Verkehrsunfallflucht

Karbach. Im Zeitraum von Donnerstag, 22:30 Uhr, bis Samstag, 17:00 Uhr, wurde in der Oberen Klimbach ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw Mazda durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert. Hierbei wurde der linke Außenspiegel, sowie die Fahrertür verkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.