Körperverletzung auf offener Straße in Lohr

Auf offener Straße bzw. in der mittleren Schloßgasse in Lohr kam es am letzten Donnerstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, zu einer Streitigkeit. Beteiligt waren drei junge Männer und ein 55-jähriger Mann. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit, weil der 55-jährige einen anderen Mann schubste. Aus der Schubserei wurde eine handfeste Schlägerei. Erst durch die anrückenden Polizeistreifen konnten die Streithähne getrennt werden. Jeder der vier Beteiligten wurde im Nachgang wegen Prellungen im Gesicht und diversen Schürfwunden im Lohrer Krankenhaus medizinisch versorgt. Da über die Hintergründe der Körperverletzung bisher nichts bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Tel.: 09352/8741-0 zu melden.

stru/Polizei Lohr am Main