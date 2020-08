Körperverletzung am Mainufer in Aschaffenburg

Der Geschädigte wurde auf bei der Aschaffenburger Polizeidienststelle vorstellig und gab an, gleich zweimal durch mehrere Personen der gleichen Gruppe geschlagen worden zu sein. Zunächst habe ihn eine 4-6 köpfige, männliche Gruppe im Bereich der Mainwiese unterhalb eines dortigen Spielplatzes nach einem Streit tätlich angegriffen. Einige Zeit später sei der Geschädigte am Schlossplatz nochmals auf die Gruppe getroffen und erneut tätlich angegriffen worden. Der junge Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen von der Dienststelle aus, leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Motorradfahrer übersehen

Aschaffenburg. In der Würzburger Straße kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Motorrad. Gegen 17.15 Uhr fuhren zunächst beide Fahrzeuge auf der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Haibach. Die Fahrerin des VW Polo wollte dann verbotswidrig auf der Würzburger Straße wenden und lenkte ihr Fahrzeug nach links. Hierbei übersah sie den links neben ihr befindlichen Motorradfahrer. Der Kradfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen den querstehenden Polo. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 EUR.



Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aschaffenburg. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg, kurz OED, wollten am Samstagabend einen Fahrradfahrer im Bereich der Suicardusstraße kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten an der Fahrgestellnummer des Rades fest, die sie genauer in Augenschein nehmen wollte. Der 23-jährige Fahrradfahrer verhielt sich bei der Kontrolle zunehmend aggressiver. Nachdem er den Beamten sogar Schläge androhte, sollte die Person gefesselt werden. Hiergegen wehrte sich der 23-jährige massiv und beleidigte die Beamten aufs Übelste. Bei der Verbringung in ein Dienstfahrzeug trat er dann noch gegen eine Kunststoffabdeckung im Fahrgastraum. Auf der Dienststelle wurde dem jungen Mann auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der 23-jährige in Gewahrsam genommen. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich ein 27-jähriger Polizeibeamter leicht, blieb aber weiterhin dienstfähig. An dem Dienstfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Ehepaar bei Ladendiebstahl ertappt

Aschaffenburg. In einem Kaufhaus in der Goldbacher Straße wurden am Samstagnachmittag zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Ein Detektiv konnte zunächst beobachten, wie ein 31-Jähriger einen Parfümflacon im Wert von über 100 Euro aus dem Regal nahm. Anschließend begab sich der Tatverdächtige in eine Umkleidekabine, wo er das Diebesgut an seine dort wartende 37-jährige Ehefrau übergab. Gemeinsam machte sich das Paar auf dem Weg zum Ausgang, wo sie durch den Ladendetektiv angehalten und der Polizei übergeben wurden.



Kradfahrer in Waldaschaff gestürzt

Aschaffenburg. Auf der Kreisstraße von Weiberbrunn in Richtung Waldaschaff kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der Fahrer eines BMW Kraftrades fuhr auf der Kreisstraße AB 4 von Weibersbrunn in Richtung Waldaschaff. In einer Rechtskurve stürzte der Kradfahrer mit seiner Maschine und schlitterte über die Fahrbahn. Sowohl der Fahrer, als auch seine Sozia zogen sich bei dem Sturz leichtere Verletzungen zu und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mkl