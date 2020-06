Körperverletzung am Freihofsplatz

Die Frau war sehr stark alkoholisiert und fragte einen bislang Unbekannten nach einem Feuerzeug. Hierbei kam es zu einem kurzen Streit, der mit dem Tritt gegen den Oberschenkel endete. Die Frau erlitt ein deutliches Hämatom. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung wird derzeit noch gegen Unbekannt ermittelt.

Aufmerksamer Zeuge im Park Schönbusch

Am Freitag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hatte eine 67 Jahre alte Fahrerin ihren Toyota auf dem Parkplatz des Schönbusch Parks abgestellt. Als sie anschließend zu diesem zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug angefahren wurde. Der ganze Vorfall wurde durch einen aufmerksamen Zeugen jedoch beobachte. Er konnte sich das Kennzeichen des Verursachers merken. Gegen diesen wird nun wegen

unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Am Toyota entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Unfallfluchten in Aschaffenburg

Am Freitag kam es zu mehreren Anzeigen wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. Zwischen 14 und 15 Uhr parkte eine 20-Jährige ihren Skoda Yeti zunächst auf dem REWE Parkplatz in Kleinostheim, Burgweg. Später parkte sie das Fahrzeug im Alexandra-Parkhaus in Aschaffenburg. Zuhause bemerkte sie dann einen Schaden an der Stoßstange. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise auf den Täter sind bislang nicht vorhanden.



Gegen 13.30 Uhr parkte ein 36-Jähriger seinen Honda Accord auf dem Parkplatz des Kaufland in Aschaffenburg. Dort setzte ein etwa 70 Jahre alter Herr mit einem silbernen Mercedes A-Klasse rückwärts gegen den Honda. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro an der Heckstoßstange des Honda. Der Täter konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Ein Fahrzeug mit zu vielen Reifen

Auf einem Parkplatz in der Großostheimer Straße in Nilkheim stieß die Polizei auf einen LKW Renault Master ohne Kennzeichen. Dieser Stand bereits seit zwei Wochen dort. Das Fahrzeug war unverschlossen und darin befanden sich gut 30 abgezogene Altreifen. Durch Recherchen konnte der Eigentümer des Fahrzeugs ermittelt werden. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz vorgelegt.

Ein (zu) schneller Postbote

Heigenbrücken. Am Freitagnachmittag stieg ein Postbote aus seinem Fahrzeug aus, ohne dass er die Handbremse festgezogen hatte. Das Fahrzeug stand jedoch am Hang und machte sich selbstständig, als der Postbote ein Paket zustellen wollte. Der Postwagen rollte den Berg hinunter und touchierte dabei unter anderem einen PKW, eine Parkbank, eine Laterne, Hauswände und Treppen. Letzten Endes kam es in einem Vorgarten zum Stehen.

Unfallflucht beim Landgasthof Adler

Hösbach. Am Freitagabend kam es auf dem Parkplatz beim Landgasthof Adler zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer Volvo am Heck linksseitig beschädigt. Es befinden sich gelbe Lackspuren auf dem Heck. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Auf dem Parkplatz konnte jedoch kein anderes gelbes Fahrzeug aufgefunden werden. Die 62-jährige Fahrerin konnte ebenfalls keine weiteren Hinweise geben. Wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wird derzeit noch gegen Unbekannt ermittelt.

Ohne Hände, mit Promille auf dem Rad: Unfall

Hösbach. In der Nacht auf Samstag kam es in der Schöllkrippener Straße in Hösbach zu einer Trunkenheitsfahrt, die in einem Verkehrsunfall endete. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad freihändig und sehr stark alkoholisiert. Er stürzte eigenverantwortlich und ohne Fremdeinwirkung. Hierbei erlitt er eine Platzwunde und Schürfwunden. Am Fahrrad wurde lediglich der Lenker verbogen.

Ein Auto mit Hütchen

Hösbach. Gegen 21.50 Uhr parkte ein 31-Jähriger seinen schwarzen Audi auf dem Parkplatz des McDonalds in Hösbach. Anschließend fuhr er mit Freunden nach Hanau. Als er gegen 1.15 Uhr wieder an seinem PKW ankam, standen zwei Verkehrshütchen auf dem Dach. Im Lack konnten Kratzer festgestellt werden. Wegen einer Sachbeschädigung am Audi wird ermittelt.

Polizei Aschaffenburg/mm