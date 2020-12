Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Aschaffenburg

Anschließend spuckte der Aggressor der Frau ins Gesicht. Der 40-jährige Schlichter wurde durch den Angriff leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte sich der Schläger bereits entfernt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Kollision in Kreisverkehr - 79-Jähriger mit Alkohol hinterm Steuer

Am Montagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein Pkw VW Fox die Bundesstraße 26 von Goldbach kommend in Richtung Laufach. Als der 79-jährige Fahrer in den Kreisverkehr an den Weyberhöfen einfuhr, übersah er einen bereits darin befindlichen Pkw VW Passat, der von Laufach in Richtung Bessenbach fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreisel. Sowohl der 79-Jährige als auch sein 57-jähriger Unfallgegner blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten eine Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über einem Promille. Des Weiteren nahm der Mann Medikamente ein, die das Führen eines Fahrzeugs eher ausschließen. Er begleitete die Streife auf die Wache, wo eine Ärztin eine Blutprobe entnahm und der Führerschein des 79-Jährigen sichergestellt wurde. Anschließend wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Auto in Kleinostheim verkratzt

Ein unbekannter Täter verkratzte im Zeitraum von Samstag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 08:30 Uhr einen Pkw Toyota. Das Fahrzeug war in der Borgmannstraße abgestellt und weist nun auf der Fahrerseite einen Schaden im vierstelligen Bereich auf.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Terrasse in Haibach in Brand geraten

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 03 Uhr, wachten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ankergasse von einem Knistern auf. Ursächlich hierfür war die in Brand geratene Terrasse der Anwohner, die sofort einen Notruf absetzten. Die 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haibach konnten das Feuer ablöschen. Die möblierte Terrasse wurde zerstört und es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Glücklicherweise wurde jedoch niemand durch das Feuer verletzt. Als Brandursache gilt ein Defekt an einer Steckdose.