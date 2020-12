Körperverletzung bei Autokauf in Elsenfeld

Letztlich gipfelten die Verkaufsverhandlungen in gegenseitigen Beleidigungen und einer Körperverletzung. Die Situation konnte durch eine Streife beruhigt werden. Zum Kauf kam es nicht, dafür sehen die Beteiligten einem Strafverfahren entgegen.

Unfall nach riskantem Fahrmanöver

Sulzbach. Am 25.12.2020, kurz nach 18.00 Uhr, fuhr ein 30jähriger mit seinem Audi von Sulzbach in Richtung Kleinwallstadt. Noch vor dem Kreisverkehr wollte er einen vor ihm fahrenden Volvo überholen. Als sich der Audi auf Höhe des Volvo befand, fuhr die 62-jährige Volva-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrspur, sodass das überholende Fahrzeug nach links ausweichen musste. Der Audi-Fahrer musste so weit nach links ausweichen, dass der linke Außenspiegel an einem Leitpfosten hängen blieb und erheblich beschädigt wurde. Die Volvo-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort und wurde in Elsenfeld durch eine Streife gestoppt. Sie gab an, die gefährliche Situation und den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der exakte Hergang des Sachverhaltes wird polizeilich ermittelt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Obernburg zu melden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg