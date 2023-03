Laut Pressebericht waren diesmal zwei Traktoren der Marke John-Deere in Königheim-Gissigheim betroffen. Der oder die Täter begaben sich zwischen vergangenen Dienstag, 21.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in eine Halle in der Badholz-Siedlung und montierten das technische Gerät von den Landmaschinen. In einer weiteren Halle öffneten die Unbekannten die Fahrerkabine eines Häckslers und stahlen das eingebaute Display. Der Wert der gestohlenen GPS-Empfänger und des Displays wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Am selben Wochenende war in Külsheim ein Empfänger im Wert von rund 10.000 Euro entwendet worden. Und Anfang des Monats gab es ähnliche Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn in Bretzfeld und Weinsberg.

Wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte, werde derzeit noch geprüft, ob die selben Täter dabei am Werk waren. Entsprechend liefen die Ermittlungen bis dato noch bei unterschiedlichen Dienststellen. Diese könnten dann aber zusammengezogen werden.

Keine Zahlen

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg konnte auf Anfrage unseres Medienhauses keine Angaben zu solchen Fällen landesweit machen. Über die Kriminalstatistik ließen sich weder gestohlene GPS-Empfänger, noch Traktoren herausfiltern. »Nach Einschätzung unserer Expertinnen und Experten spielt diese Tatbegehung in Baden-Württemberg bislang nicht die Rolle, wie zum Beispiel in den östlichen Bundesländern oder teilweise in Bayern«, schreibt die Pressestelle. Als Grund nennt der Sprecher die dort stärker verbreitete Landwirtschaft.



Offen ist, ob die Täter wie etwa bei manchen Teilen von Luxusfahrzeugen quasi auf Bestellung klauen. Der Blick in Ebay-Kleinanzeigen zeigt dort einige GPS-Empfänger für teilweise mehrere tausend Euro.

Hinweise an die Polizei: ?Tel. 09341 810