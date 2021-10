Knapp über ein Gramm Kokain im LKW: Fahrer gestoppt

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge. Den aus einer hessischen Nachbargemeinde stammenden Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenbesitz und ein Fahrverbot.

Auffahrunfall durch Wildwechsel

Collenberg. Wegen eines Rotwilds auf der Kreisstraße MIL 2 musste am Donnerstag, kurz nach 6 Uhr, der Fahrer eines Audi stark abbremsen. Dies bemerkte allerdings eine nachfolgende BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt; beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro, das Wild konnte „unerkannt" flüchten.

Unbekannte Person entsorgt Müll

Laudenbach. Einen Karton alter Kleidungsstücke entsorgte ein Unbekannter an der Kreisstraße MIL 3 an einem Parkplatz, Nähe des Brunntals. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden, die unbefugte Kleiderentsorgung wurde am Donnerstag festgestellt und der Polizei gemeldet.

Polizei Miltenberg/mm