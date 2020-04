Klingenberg: Wenn die Postsendung nach Marihuana duftet

Am Freitag sollte eine Postsendung in Klingenberg zugestellt werden. Dem Briefboten fiel der starke Geruch nach Marihuana auf und er verständigte die Polizei. Die Beamten klingelten dann beim Empfänger und ließen sich die Postsendung öffnen. Darin fand sich ein Tütchen mit Marihuana. Der Besteller wurde wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Bei Jugendlichem Rauschgift gefunden

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Bei einem Jugendlichen wurde am Freitagabend im Rahmen einer Personenkontrolle Rauschgift aufgefunden. Der 17jährige sollte am Bahnhof Kleinwallstadt überprüft werden. Kurz vor der Kontrolle ließ er einen Gegenstand fallen. Es stellte sich heraus, dass in dem Beutel eine kleinere Menge Marihuana war. Bei der Durchsuchung wurden zudem 6 Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung und der Anzeigenaufnahme wurde der Jugendliche wieder entlassen.

Falsche Kennzeichen verwendet

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am Freitagnachmittag wurde von einer Polizeistreife in der Erlenbacher Straße ein Opel Astra überprüft. Bei den Kennzeichen fiel auf, dass sie entstempelt waren. Eine Überprüfung ergab, dass diese Kennzeichen gar nicht für den Opel ausgegeben waren. Der Besitzer des Fahrzeugs wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt.

E-Scooter ohne Versicherung

Elsenfeld, Lkr Miltenberg. Am Freitagmittag fiel einer Streife in der Bahnhofstraße ein E-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf. Der Scooter besaß zwar eine Betriebserlaubnis und darf damit im öffentlichen Verkehr gefahren werden, allerdings hatte der Halter es versäumt, sich ein aktuelles Versicherungskennzeichen zu besorgen. Gegen den Fahrer wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit Pkw ohne Zulassung unterwegs

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Am Freitagmorgen kontrollierte eine Streife eine Skoda in Niedernberg. Der Pkw war auf der Großostheimer Straße unterwegs und den Beamten war aufgefallen, dass die Zulassungsplaketten auf den Kennzeichen fehlten. Der Fahrer räumte auch direkt nach der Anhaltung ein, dass er wisse, dass er mit seinem Skoda nicht fahren dürfte. Dieser war seit August 2019 abgemeldet und auch nicht mehr versichert. Nachdem der Fahrer bereits zum zweiten Mal erwischt worden ist, wurde ihm zusätzlich zur Anzeige der Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Küchenherd in Brand geraten

Klingenberg, Lkr. Miltenberg. Am Freitag um 16.45 Uhr rückten in der Von-Mairhofen-Straße in Klingenberg mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr an. Grund dafür war die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung. Es stellte sich heraus, dass aufgrund eines technischen Defekts ein Elektroherd in einer Küche in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Herd löschen, noch bevor ein Gebäudeschaden entstand.

Polizei Obernburg

Verkehrsunfall

Altenbuch – Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem Motorrad von Eschau in Richtung Altenbuch. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und musste von den Rettungskräften ins Krankenhaus Erlenbach gebracht werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Strecke zwischen Wildensee und Altenbuch für circa eine Stunde gesperrt. Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Fahrradfahrerin unter Drogeneinfluss

Großheubach – In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr eine junge Dame mit ihrem Fahrrad mitsamt Anhänger über die Mainbrücke von Kleinheubach in Richtung Großheubach. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurde die junge Dame kontrolliert. Nachdem die Streife erkannte, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Bei einer Durchsuchung der Dame wurde außerdem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Gegen die Dame wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Drogenbesitzes eingeleitet.

Betrunkener Fahrradfahrer

Großheubach – Da er Schlangenlinien fuhr, wurde ein Fahrradfahrer am Freitagabend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von 1,66 Promille ergab, wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unfallflucht

Bürgstadt – Am Freitag gegen 11:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann ein geparkter Fiat angefahren und dabei an der Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Polizei Miltenberg