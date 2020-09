Klingenberg: Kind rennt auf Straße und gegen fahrendes Auto

Am Freitag, gegen 17.30 Uhr, lief ein 11-jähriges Mädchen mit ihrer fünf-jährigen Schwester an der Hand die Wilhelmstraße entlang. Das fünf-jährige Mädchen riss sich plötzlich los und rannte unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Im gleichen Moment fuhr ein Hyundai aus Röllfeld kommend an den beiden vorbei. Das Kind prallte gegen die rechte Seite des Auto und wurde dadurch seitlich umgeworfen. Das Kind erlitt Abschürfungen und Prellungen und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik Aschaffenburg gebracht.

Betrunken und ohne Licht mit dem Rad unterwegs

Erlenbach. Am Freitag, gegen 23.40 Uhr, fuhren zwei junge Männer mit ihren Fahrrädern auf der Glanzstoffstraße in Richtung Erlenbach. Da die Räder der beiden unbeleuchtet und somit außerorts für andere Verkehrsteilnehmer nur schwer zu sehen waren, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Einer der beiden Radfahrer, ein 25-jähriger Mann, stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,72 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt werden musste Im Rahmen dieser Maßnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten, wofür er mit einer weiteren Anzeige rechnen muss.

Mit Marihuana ertappt

Klingenberg. Am Freitag, gegen 22.10 Uhr, wurde ein Auto auf dem Parkplatz der Clingenburg einer Kontrolle unterzogen. Einer der Insassen versuchte noch, eine geringe Menge Marihuana unter dem Sitz zu verstecken, was jedoch von der Streife beobachtet werden konnte. Das Rauschgift wurde sichergestellt und den 22-Jährigen erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Sulzbach. Am Samstag, kurz nach Mitternacht, wurden zwei junge Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Einer der beiden führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und den jungen Mann erwartet eine entsprechende Anzeige.

Mercedes fährt gegen Baustellenabsicherung

Sulzbach. Am frühen Samstag, gegen 3.50 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Mercedes in der Hauptstraße gegen die Baustellenabsicherung. Hierbei wurden einige Zäune und Beleuchtungseinrichtungen beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 600 Euro. Das Auto fuhr in Richtung Aschaffenburg davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0