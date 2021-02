Klingenberg: Heftiger Alkoholrausch endet für 31-Jährigen in Haftzelle

Am Samstag um 17.15 Uhr war von Zeugen mitgeteilt worden, dass ein Betrunkener im Mittleren Weg eine Flasche auf ein Auto geworfen hatte. Auch nach dem Eintreffen der Polizeistreife verhielt er sich so aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Er war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Daher wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg in die Haftzelle musste er von zwei Beamten gestützt werden, da er selbst nicht mehr stabil laufen konnte. Am Sonntagmorgen war sein Rausch bereits wieder so weit abgebaut, dass er selbst den Heimweg antreten konnte.