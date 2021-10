Klingenberg: Ford kollidiert mit jungem Rind

Es verendete noch vor Ort an seinen Verletzungen. Wie sich das Jungtier aus dem intakten Gehege befreien konnte, ist unbekannt. Der Weidezaun war voll funktionsfähig. Der 38-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde in Höhe mehrerer tausend Euro beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Reh nach Unfall mit Schuss erlöst

Röllbach. Am Freitagabend, gegen 19:.25 Uhr, musste ein Reh mit einem Schuss aus der Dienstwaffe der Polizei erlöst werden. Das Tier querte die Kreisstraße MIL 1 und kollidierte mit einem Pkw Audi, der von Röllfeld in Richtung Röllbach fuhr. Das Fahrzeug wurde in Höhe mehrerer tausend Euro an der Front beschädigt.

Junge Erwachsene mit Betäubungsmittel in Sulzbach erwischt

Sulzbach. Drei Aschaffenburger im Alter von 23 und 25 Jahren verweilten am Freitag, gegen 20.10 Uhr, in der Spessartstraße auf einer Bank. Bei ihrer Kontrolle wurden bei einem 23-jährigen Mann diverse Betäubungsmittel wie Amphetamin, Ecstasy und LSD in geringer Menge aufgefunden. Die verbotenen Substanzen wurden sichergestellt.

Kurz nach Mitternacht wurden in der gleichen Straße vier Teenager einer Personenkontrolle unterzogen. Sie waren zuvor vor der Polizeistreife weggelaufen. Als Grund stelle sich eine geringe Menge Marihuana heraus, die einer der Jungs mit sich führte. Der 17-jährige musste das Rauschgift abgeben.

Nicht viel später, gegen 00:40 Uhr, passierten erneut zwei junge Männer die Spessartstraße. Nachdem sie versucht hatten sich in einer Seitenstraße zu verstecken, fand man auch bei ihrer Kontrolle ein dem Betäubungsmittelgesetz unterliegenden Medikament (Methylphenidat). Der 17-jährige junge Mann war nicht zum Besitz berechtigt.

Gegen alle drei jungen Männer wurden Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.