Klingenberg: Anwohner verfolgt mitten in der Nacht betrunkenen Unfallverursacher

Ein Toyota war gegen einen geparkten VW gefahren und hatte diesen auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Der Zeuge sah noch, wie der Verursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung Schwimmbad davonfuhr und nahm selbst die Verfolgung auf. Die hinzugerufene Streife der Polizei Obernburg konnte den fluchtigen Fahrer mit Hilfe des Zeugen ausfindig machen. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beim Verbringen zur Dienststelle leistete der Fahrer Widerstand und beleidigte die Beamten. Der Fuhrerschein des jungen Mannes wurde noch in der Nacht durch die Polizei sichergestellt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro.



Hausmauer beschädigt

Obernburg. Bei einem Unfall am Samstag wurde in der Unteren Wallstraße eine Hauswand beschädigt. Der Verursacher kummerte sich nicht um eine Schadensregulierung und verließ die Unfallstelle unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.



Geparkten Geparkten VW angefahren

Elsenfeld. Zwischen 12 Uhr und 15.45 Uhr wurde in der Dammsfeldstraße auf dem Parkplatz vor dem Elsavamar ein geparkter VW beschädigt. Als die Halterin zu ihrem dort abgestellten Fahrzeug kam stellte sie einen Schaden an der hinteren Tur fest. Diese wurde eingedruckt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bei der Polizeidienststelle in Obernburg konnte Fremdlack an dem Fahrzeug gesichert werden. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher laufen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben.



Renault zerkratzt

Obernburg, In der Zeit von Freitag auf Samstag wurde auf dem Parkplatz an der Annakappelle ein dort abgestellter Renault mutwillig beschädigt. Hier wurde mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.





mkl/Polizei Alzenau