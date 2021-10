Klingenberg: Alkoholisiert mit Wagen unterwegs

Bei dem Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 mg/l, weshalb im Anschluss bei dem Fahrer eine Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Blutalkoholkonzentration durchgefuhrt werden musste. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mönchberg. Am Samstagvormittag, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 42-jähriger mit seinem Mercedes, Vito, schwarz, die MIL 28 von Schmachtenberg kommend in Richtung Klingenberg, als es zu einer Spiegelberuhrung im Begegnungsverkehr mit einem baugleichen Fahrzeug in weiß kam. Der 42-jährige hielt an und wartete auf den anderen Unfallbeteiligten, welcher jedoch einfach davon fuhr. Der linke Außenspiegel des

Geschädigten wurde bei dem Kontakt mit dem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300

Euro geschätzt.