Klingenberg: 18-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Am Donnerstag gegen 17 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die Bahnhofstraße in Richtung der Mainbrücke. Hierbei bemerkte sie

einen vor ihr fahrenden VW Golf zu spät, welcher verkehrsbedingt anhalten musste. Sie fuhr auf das Heck des Auto auf und kam zu Fall. Da die junge Frau ihren Helm nicht richtig verschlossen hatte, löste sich dieser beim Sturz und konnte den Kopf dementsprechend nicht vollends schützen. Glücklicherweise wurde die Dame nur mit vermutlich leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Erlenbach verbracht. Sie erlitt jedoch zumindest Prellungen und Abschürfungen im Kopfbereich. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0