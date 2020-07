Klimaanlage beim Einbau explodiert - Mann schwerst an der Hand verletzt

Der Eigentümer des Hauses wollte in Eigenregie eine neue Klimaanlage installieren, als deren Außengerät aus noch ungeklärten Gründen explodierte. Hierbei zog sich die 44-jährige schwerste Verletzung an der linken Hand zu. Durch die schnelle und fachkundige „Erste Hilfe“ einer Nachbarin und weiteren Anwohnern konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht am Lohgraben

Marktheidenfeld. Am Samstag, zwischen 10 und 17.30 Uhr, war ein blauer Dacia Dokker auf dem Parkplatz am Lohgraben abgestellt. Offensichtlich wurde er hier von einem anderen Pkw angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

Kleinmenge Marihuana aufgefunden

Marktheidenfeld. In der Nacht vom 04.07.2020, gegen 23.15Uhr, kontrollierten die Beamten der PI Marktheidenfeld einen Fahrradfahrer, da dieser ohne Licht in der Luitpoldstraße in Marktheidenfeld unterwegs war. Bei der Anhaltung stellten die Beamten sofort deutlichen Marihuana Geruch fest. Als die Polizisten den Radler genauer unter die Lupe nahmen, wurde bei ihm eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Dem 28jährigen Marktheidenfelder erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das BtmG.

mkl/Polizei Marktheidefeld