Kletterer aus rund 20 Metern Höhe zwischen Schweinheim und Gailbach gerettet

Kurz nach 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Aschaffenburg, die gemeinsame Höhenrettungstruppe der FW Aschaffenburg und Großostheim wie auch der Rettungsdienst und die Bergwacht zu einem Kletterer alarmiert, der sich an der Noris-Wand zwischen Schweinheim und Gailbach in einer hilflosen Situation befand.

Der Mitte 30 Jahre alte Mann hing in etwa 20 Metern Höhe und kam weder hoch noch runter. Er musste durch die Einsatzkräfte gesichert werden. Anschließend seilte sich ein Höhenretter von oben ab, sicherte den Mann nochmals und konnte ihn schließlich aus seiner misslichen Lage befreien und auf den Boden herunterbringen. Hier wurde er durch den Rettungsdienst und eine Notärztin erstversorgt, bevor er mit einem geländegängigen Fahrzeug der Bergwacht zum bereitstehenden Rettungswagen an den Reiterweg verbracht werden konnte. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht.

rah/kick