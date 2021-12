Kleinwallstadt: Weihnachtsfeier endet in Schlägerei

Vor Ort konnte eine Gruppe bestehend aus sieben Personen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass zwei Männer im Alter von 36 und 46 Jahren aus noch nicht bekannten Gründen in Streit geraten waren. Dieser Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, aus welcher beide leichte Verletzungen davon trugen. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Situation schließlich beruhigt werden.

Bei Kontrolle Haschisch gefunden

Sulzbach. Eine Streifenbesatzung der Polizei Obernburg wurde am Samstag kurz vor 20.30 Uhr in Sulzbach in der Niedernberger Straße auf eine vierköpfige Personengruppe aufmerksam. Zwei der jungen Männer waren hierbei mit einem E-Scooter, die anderen beiden zu Fuß unterwegs. Als einer der beiden E-Scooter-Fahrer die Streifenbesatzung erkannte, versuchte er zu flüchten, konnte aber kurz danach gestellt werden. Bei einer genaueren Kontrolle des 15-Jährigen stellte sich dann heraus, dass er kurz zuvor Haschisch konsumiert hatte. Auch hatte er noch weitere Betäubungsmittel einstecken. Der andere, ebenfalls 15-ährige E-Scooter-Fahrer stand ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen. Bei beiden jungen Männern wurde Blut abgenommen.

Unbekannte beschädigen Türe im Testzentrum

Wörth. Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrfach gegen die Eingangstüre des Testzentrums getreten und hierbei den Glaseinsatz beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.