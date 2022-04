Kleinwallstadt: Unbekannter schlägt Autoscheibe mit Stein ein

Der Besitzer des Wagens hörte laut Polizei gegen 19.30 Uhr einen lauten Schlag. Diesen konnte er im Nachgang mit der Beschädigung der Heckscheibe seines Autos in Verbindung bringen. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem Stein die Heckscheibe des Pkw einzuschlagen und verkratze dann noch das Dach mit dem Stein, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Mofafahrer stürzt an Baustelle in Wörth

Wörth. Im Laufe des Montagvormittags fuhr ein Mofafahrer mit seiner Piaggio die Bahnstraße in Wörth entlang. An der Fräskante einer Baustelle kam der Fahrer laut Polizei selbstverschuldet zu Sturz. Mängel an der Baustelleneinrichtung waren nicht feststellbar. Der Fahrzeugführer kam mit Schulterverletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Cannabis-Verstoß in Elsenfeld

Elsenfeld. Am Montagabend gegen 20 Uhr hat die Polizei einen jungen Mann im Bereich der Dammsfeldstraße in Elsenfeld kontrolliert. Dabei fanden die Beamte über 20 Gramm Haschisch und Cannabis. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.