Kleinwallstadt: Schreckschussrevolver löst größeren Polizeieinsatz aus

Sie war dort mit ihrer Familie spazieren, als ihr zwei Männer an einem Wagen mit Offenbacher Zulassung auffielen, die augenscheinlich mit einem Revolver herumspielten. Die Frau meldete dies sofort der Polizei Obernburg, worauf ein Einsatz ausgelöst wurde, bei dem Streifen aus mehreren Dienstgebieten, unter anderem auch aus Miltenberg und Aschaffenburg im Einsatz waren. Aufgrund der Personenbeschreibung der Frau und einer weiteren Mitteilung eines anderen Spaziergängers konnten die Männer ausfindig gemacht werden. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte ein 68-Jähriger Rodgauer seinem 59-Jährigen Kumpel aus Elsenfeld seinen Schreckschussrevolver gezeigt. Die Waffe konnte im Kofferraum des Wagens festgestellt werden. Der 68-Jährige ist allerdings nicht im Besitz eines "kleinen Waffenscheins", deshalb erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei der Mitteilerin bedankt sich die Obernburger Polizei später nochmals telefonisch.

Gesuchtes Handy mit zu dem Kumpels in den Bauwagen genommen

Sulzbach. Am Samstagnachmittag sprach in Sulzbach ein 21-Jähriger die Polizeistreife an, er habe sein Handy bei einem Spaziergang in Soden verloren und später in der Sulzbacher Spessartstraße orten können. Auf einem unbebauten Grundstück in der Spessartstraße stellte die Polizei einen Bauwagen fest, in dem sich augenscheinlich mehrere Personen befanden. Bei der Kontrolle wurde ein 15-Jähriger mit dem gesuchten Handy angetroffen sowie drei weitere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Der 15-Jährige gab an, das Handy gefunden zu haben. Das Phone konnte letztlich an den Besitzer ausgehändigt werden. Außerdem fanden die Polizeibeamten zwei Joints und Marihuana. Die Betäubungsmittel lagen offen auf dem Tisch und konnten ebenfalls dem 15-Jährigen zugeordnet werden. Gegen ihn gibt es nun Ermittlungen wegen Unterschlagung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da alle vier Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten in Soden, Sulzbach und Leiderbach stammen und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, folgt auch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert.

Einbruchdiebstahl in Möchberg

Mönchberg. In der Nacht auf Samstag stiegen ein mehrere bislang unbekannte Täter durch ein Fenster einer Zimmerei in Mönchberg ein und entwendeten Arbeitsmaschinen im Wert von 2300 Euro. Außerdem ließen die Täter noch eine Shisha-Pfeife mitgehen.

Werkzeugkoffer aus Keller geklaut

Erlenbach. Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Wohnanwesens in Erlenbach einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von rund 250 Euro. Der 32-jährige Hausbesitzer war gerade im Umzug und hatte kein Schloss mehr am Keller, die Haustüre des Anwesens wurde nur zur Nachtzeit verschlossen.

