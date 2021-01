Kleinwallstadt: Geparkter Skoda abgebrannt

Um 12.45 Uhr war einem Zeugen am Plattenbergbad aufgefallen, dass an einem geparkten Skoda Rauch unter der Motorhaube herauskam und direkt darauf auch Flammen zu sehen waren. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Das Fahrzeug war erst zehn Minuten vor dem Brandausbruch vom Fahrer dort abgestellt worden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt im Bereich des Motors ausgegangen.