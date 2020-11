Kleinwallstadt: Gartenhaus und Holzlager Raub der Flammen

Gegen 20.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Kleinwallstadt und Hofstetten zu einem Brand in einer Kleingartenanlage am Mainufer alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen das Gartenhaus und das Holzlager bereits in Flammen. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Vorsorglich stand ein Rettungswagen bereit, verletzt wurde aber niemand. Bezüglich Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler