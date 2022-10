Kleinwallstadt: Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Haus im Amselweg zwischen 11.15 Uhr und 15.30 Uhr ereignet. Die Unbekannten sind gewaltsam über eine Tür in das Haus eingedrungen und haben dieses nach Diebesgut durchsucht. Im Anschluss flüchteten sie mit mehreren hundert Euro Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise unter Tel.: 06021/857-1733

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken