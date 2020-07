Autofahrer verursacht Unfall mit einer Verletzten und begeht Fahrerflucht in Stockstadt

Rosa-roter Kleinwagen verursacht Unfall mit einer Verletzten und begeht Fahrerflucht in Stockstadt. Am Mittwochnachmittag, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein Audi die Bundesstraße 26 von Aschaffenburg kommend in Richtung Babenhausen. Auf Höhe der Kreisstraße AB 8 fuhr plötzlich ein unbekannter rosa-roter Kleinwagen aus Richtung Großostheim/Ringheim auf die B 26 und ordnete sich vor dem Audi in selber Fahrtrichtung ein. Nur eine Vollbremsung der 25-jährigen Audi-Fahrerin verhinderte einen Zusammenstoß. Zudem wich die junge Frau nach rechts aus und kollidierte so frontal mit einem Baum. Glücklicherweise wurde die 25-Jährige nur leicht an Knien und Hals verletzt. Rettungskräfte waren vor Ort nicht notwendig. Allerdings wurde die Front des Audi stark beschädigt. Mehrere tausend Euro Sachschaden sind zu beklagen. Der Kleinwagen beschleunigte stark und entfernte sich Richtung Hessen. Der unbekannte Fahrzeugführer beging Fahrerflucht. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

18-Jährige übersieht in Haibach Fahrradfahrerin

Ein Daimler fuhr am Mittwochabend gegen 20 Uhr die Würzburger Straße von Aschaffenburg kommend entlang und setzte zum Linksabbiegen in die Jahnstraße an. Hierbei übersah die 18-jährige Fahrerin eine entgegenkommende Fahrradfahrerin. Die 46-Jährige kollidierte mit der hinteren rechten Fahrzeugseite und kam zu Fall. Sie wurde von den Rettungskräften mit einer Hüftverletzung in ein Krankenhaus gefahren. Der Rahmen des Fahrrades riss durch die Wucht des Aufpralls. Das Auto wurde rechtseitig eingedellt und verkratzt. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Sachbeschädigung an Laufacher Funkmast durch Brandlegung

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr einen Funkmast im Borbergweg. Hierbei legte der Täter Baumstämme unter den Funkmast und zündete diese an. Es entstand ein Schmorschaden im vierstelligen Bereich. Bei Feststellen des Schadens, war das Feuer bereits erloschen.

Frau wird Geldbeutel in Goldbach aus der Tasche gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, gegen 17 Uhr, einer Dame den Geldbeutel. Sie befand sich zur Tatzeit in einem Gartencenter "An der Lache" und hatte ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche im Einkaufswagen verstaut. Darin enthalten waren Bargeld und diverse Dokumente.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den Fällen von Laufach und Goldbach nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg