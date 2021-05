Kleinunfall führt zu weiterem Unfall bei Karlstadt

Am Dienstag musste gegen 14:25 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt auf der Bundesstraße 27, zwischen Himmelstadt und Karlstadt, bremsen. Eine ihm nachfolgende 42-jährige Autofahrerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig verzögern und lenkte nach rechts in den Straßengraben um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei überfuhr sie einen Leitposten. Es entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 450.- Euro. In dem im Anschluss an den Kleinunfall auf der Bundesstraße entstehenden Rückstau kam es dann noch zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Mann fuhr dort auf den vor ihm haltenden Pkw auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Karlstadt. Eine durch ein anderes Fahrzeug beschädigte hintere Stoßstange musste der Eigentümer eines weißen Pkw Hyundai am Dienstagnachmittag an seinem Fahrzeug feststellen. Das Auto war ab 15:15 Uhr für ca. 10 Minuten in einer der Buchten des kleinen Parkplatzes der Norma in Karlstadt geparkt und dort beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1000.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.