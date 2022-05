Kleintransporterfahrer mit 1,66 Promille auf der A3

Am Dienstagmorgen, um 07:00 Uhr, befuhr ein Kleintransporter mit polnischer Zulassung die A3 in Richtung Frankfurt und fiel hierbei einer uniformierten Streifenbesatzung aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Form einer „Schlangenlinienfahrt" auf. Im Zuge einer daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 60-jährigen Fahrer einen taumelnden Gang sowie eine verwaschene Aussprache fest. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Alkoholisierung von 1,66 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde hierauf unterbunden. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es folgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Technischer Defekt an Tanklastzug - Reifen brennt

Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Tanklastzug mit 29.000 Liter Methanol an Bord die A3 in Richtung Würzburg. Aufgrund eines technischen Defekts fing ein Reifen des Tankfahrzeugs Feuer. Der 63-jährige Fahrer bemerkte dies frühzeitig und konnte den Brand rasch löschen. Der Defekt konnte vor Ort auch nach mehreren Stunden nicht repariert werden, weshalb eine Umfüllung der Ladung in ein Ersatztankfahrzeug erforderlich war. Der Parkplatz Strietwald-Süd wurde hierfür in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:15 Uhr weiträumig abgesperrt. Während der Umfüllung des Methanols bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte, da das Gefahrgut mittels Pendelpumpsystem umgepumpt wurde und daher kein kontrollierter Gasaustritt durchgeführt werden musste.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach