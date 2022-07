Kleintransporterfahrer fährt erneut ohne Fahrerlaubnis 

Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Kleintransporters mit moldawischer Zulassung an der Anschlussstelle Weibersbrunn einer Schleierfahndungskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 35-jährige Fahrzeuglenker keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Bei einer Überprüfung stellten die Fahnder fest, dass der Fahrer bereits im Jahr 2014 wegen eines gleichgelagerten Delikts polizeilich in Erscheinung getreten war. Außerdem wurde ihm das Recht aberkannt, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. Ein erneutes Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Der 35-Jährige hinterlegte hierzu eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro. Da einer der Mitfahrer im Besitz einer rechtsgültigen Fahrerlaubnis und uneingeschränkt fahrtüchtig war, wurde diesem die Weiterfahrt gestattet.

Autofahrer trotz Fahrverbot unterwegs

Bessenbach. Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem VW Sharan die A3 in Richtung Nürnberg. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrzeugführer ein bereits rechtskräftiges Fahrvervot von einem Monat Dauer bestand. Die Weiterfahrt wurde hierauf unterbunden. Diese Maßnahme hatte laut Polizei tränenreiche Konsequenzen. Die Familie, beide Elternteile und drei Kinder, waren gerade unterwegs in den Sommerurlaub.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/kick