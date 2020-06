Kleintransporter rammt in Kahl beim Losfahren anderes Auto

Ein 22-Jähriger übersah am Mittwochmittag, gegen 12:15 Uhr, beim Einfahren in den fließenden Verkehr eine 48-Jährige mit ihrem Auto. Der 22-Jährige wollte mit seinem Kleintransporter von einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Er fuhr los und übersah dabei die 48-Jährige, die von hinten angefahren kam. Die 48-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit der rechten Pkw-Frontseite in die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters. Von den Fahrzeuginsassen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro.

Frau stürzt mit Pedelec und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen zog sich eine 61-Jährige bei einem Fahrradsturz in Mömbris zu. Die 61-Jährige war gegen 16:50 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann im Ortsteil Königshofen mit ihrem Pedelec (E-Bike) unterwegs. Auf der schmalen Fahrbahn der Geisenhöfer Straße musste das Ehepaar einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Die 61-Jährige musste daher in eine Fräsrinne fahren, die sich zurzeit dort auf Grund der Glasfaserverlegung befinden. Beim Ausfahren aus der Fräsrinne über die Fräskante stürzte die 61-Jährige. Sie zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen am Oberkörper zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

stru/Polizei Alzenau