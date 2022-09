Gegen etwa 14:30 Uhr wurde eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei auf einen Kleintransporter aufmerksam, welcher auf dem Seitenstreifen der A3 parkte, heißt es im Pressebericht. Bei genauerem Hinsehen konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer sich den Seitenstreifen offensichtlich für seinen Mittagsschlaf ausgesucht hat. Sie wiesen dann Mann an, für eine Verkehrskontrolle auf den naheliegenden Parkplatz Strietwald zu fahren.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei einem 28-Jährigen zunächst ein E-Scooter aufgefunden werden, welcher durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem führte dieser, ebenso wie eine 21-Jährige, einen gefälschten Personalausweis mit sich. Das Fahrzeug und auch die Dokumente wurden vor Ort sichergestellt.

Gegen den Mann und die sieben Jahre jüngere Begleiterin wird nun wegen einer Urkundenfälschung ermittelt. Zudem muss sich der 28-Jährige aufgrund des ausgeschrieben E-Scooters verantworten.

Brandmeldeanlage in Tiefgarage ausgelöst - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage der Stadthalle ausgelöst. Zeugen konnten Hinweise auf ein Pärchen geben, die möglicherweise dafür verantwortlich sind.

Dem Sachstand nach haben Unbekannter gegen 01:50 Uhr am Sonntag in der Tiefgarage der Stadthalle am Agathaplatz im dortigen Treppenhaus die Scheibe eines Brandmelders eingeschlagen und diesen anschließend ausgelöst. Unmittelbar vor der Alarmauslösung konnten Zeugen ein Pärchen beobachten, welche in diesem Bereich die Tiefgarage betreten haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Das Pärchen kann wie folgt beschrieben werden:

· männlich, 180 cm groß, dunkel gekleidet, hatte Rucksack dabei

· weiblich, 180 cm groß, schulterlange Haare

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

rbb/Polizei Unterfranken

