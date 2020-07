Kleintransporter in Wernfeld mutwillig verkratzt

Am Montag, im Zeitraum von 2.30 bis 9.30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand der Karlstadter Straße abgestellter Kleintransporter der Marke Ford beschädigt. Am Kleintransporter wurde die rechte Seite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Aufgrund der beengten Parksituation an dieser Stelle wäre es wohl auch schon in der Vergangenheit mehrfach zu Beschädigungen, Lösen von Radmuttern, Anbringen von Nagelbrettern etc. gekommen. Die Polizeistation Gemünden ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (09351/97410) auf den oder die bislang unbekannten Täter.

Unbekannte fällten Bäume

Gössenheim. Wie jetzt festgestellt, fällten bislang unbekannte Täter im Laufe des Monats Juni auf einem Gartengrundstück an der Staatsstraße 2301 zehn Jungbäume. Der Schaden hierdurch wird auf ca. 300 Euro beziffert. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Müll unsachgemäß entsorgt

Burgsinn. Am Mittwoch wurde festgestellt, dass in drei in der Austraße abgestellten Containern, welche zur Entsorgung von Weißblech vorgesehen sind, diverser Müll unsachgemäß entsorgt wurde. Unter anderem befanden sich mehrere volle Dosen mit Problemabfall, Dachpappe und Elektroschrott in den Containern. Die Polizeistation Gemünden ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

xere/Polizei Marktheidenfeld