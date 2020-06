Kleintransporter-Fahrer betrunken in Alzenau unterwegs

Am 23.06.2020, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 43-jähriger mit seinem Renault Kleintransporter von einem Firmengelände in der Borsigstraße los. Zuvor bemerkte ein Zeuge Alkoholgeruch. Der Kleintransporterfahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Hierbei ergab der Alkotest einen Wert von 1.62 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der polnische Fahrer wurde nach Blutentnahme und Bezahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Auto beim Abbiegen übersehen

Mömbris. Am 23.06.2020, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mömbriser mit seinem Ford auf der Staatsstraße 2309 von Johannesberg kommend Richtung Staatsstraße 2305. An der Einmündung übersah der Mömbriser die vorfahrtsberechtigte 28-jährige Hanauerin, die mit ihrem Opel auf der Staatsstraße 2305 aus Niedersteinbach kommend fuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro.

Marihuana neben Lüftung gelagert

Alzenau-Hörstein. Am 23.06.2020, gegen 18.00 Uhr, teilte ein Radfahrer mit, dass er neben einer Lüftungsanlage pausiert und es ganz stark nach Marihuana riechen würde. Eine Streife der Polizei Alzenau, konnte den deutlichen Geruch bestätigen. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung erbrachte dann nur wenige Gramm Marihuana und Amphetamine. Dumm gelaufen ist für den Betroffenen, dass das Marihuana direkt neben der Absaugvorrichtung der Lüftungsanlage gelagert war und der Geruch sich in der Umgebung verbreitete.