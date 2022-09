Kleintransporter erfasst Radfahrerin in Kahl: 68-Jährige schwer verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang bog ein 51-Jähriger am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, mit seinem Fahrzeug von der Forststraße nach links in die Hanauer Landstraße ab. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 68-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg unterwegs war und erfasste die Frau mit seinem Opel. Die 68-Jährige musste durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wochenendhaus am Kahler See aufgebrochen - Zeugen gesucht

KAHL. Im Laufe des Montags hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Wochenendhaus verschafft und mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach begab sich der Unbekannte am Montag zwischen 7.40 Uhr und 17.15 Uhr in den „Kiefernhügel“ am Kahler See und öffnete gewaltsam ein dortiges Wochenendhaus. Er konnte mit seiner Tatbeute - mehreren tausend Euro Bargeld - unerkannt entkommen und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat in der Folge die Kripo Aschaffenburg übernommen. Diese hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

ALZENAU. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen Container auf dem Gelände eines Autohauses aufgebrochen. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach begaben sich die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr auf das Gelände des Autohauses in der Industriestraße und haben dort einen im Außenbereich aufgestellten Container gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter nichts und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Pkw alleinbeteiligt gegen Baum - Fahrer von Unfallstelle geflüchtet

KLEINKAHL. Am frühen Dienstagmorgen ist ein zunächst Unbekannter mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrzeugführer konnte durch die Alzenauer Polizei kurze Zeit später ermittelt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Pkw auf der Staatsstraße 2305 von Wiesen nach Kleinkahl unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Opel kam schließlich an einem dortigen Baum zum Stehen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle war der Fahrer nicht mehr vor Ort.

Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte über den Fahrzeughalter jedoch schnell die Adresse des aktuellen Nutzers des Pkws und auch den offensichtlichen Grund für dessen Flucht von der Unfallstelle ermitteln. Beim Aufsuchen der Adresse kam der Fahrer sichtbar alkoholisiert und völlig durchnässt zu Fuß nach Hause.

Der Mann bestritt jegliche Beteiligung an dem Verkehrsunfall und verweigerte auch einen freiwilligen Atemalkoholtest. In der Folge wurde durch die Streife der Pkw sowie auch die Kleidung des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Auto auf B8 durch Stein beschädigt - Aschaffenburger Polizei ermittelt

KLEINOSTHEIM. Am Montag wurde der Pkw eines 42-Jährigen durch einen auf der Fahrbahn liegenden 30 cm langen Stein beschädigt. Die Aschaffenburger Polizei prüft nun, ob es sich hierbei um verlorene Ladung handelt oder der Stein möglicherweise vorsätzlich abgelegt worden ist.

Der 42-Jährige befuhr mit seinem BMW am Dienstag die B8 von Aschaffenburg in Richtung Kleinostheim, als er gegen etwa 10.30 Uhr auf der Fahrbahn einen rund 30 cm großen Stein sah. Der Mann konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit seinem Pkw über den Stein. Hierdurch entstand am Unterboden des Fahrzeugs ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei begab sich an die vermeintliche Unfallörtlichkeit und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen nun, ob es sich bei dem Stein um verlorene Ladung handelt oder der Stein absichtlich auf der Fahrbahn platziert worden ist.

Die Polizei wurde vor Ort durch die Feuerwehr aus Mainaschaff unterstützt, welche die Fahrbahn auf Grund der auslaufenden Betriebsstoffe des BMW reinigen musste.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

