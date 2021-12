Kleintransporter crasht in Auto - Unfall in Zellinger Kreisverkehr

Er befuhr laut Polizei die Umgehungsstraße in Richtung Würzburg. Beim Einfahren in den Kreisverkehr auf Höhe der Billingshäuser Straße übersah er die 39-jährige, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Da der Unfallverursacher die Vorfahrtsregelung durch Zeichen missachtete, wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eröffnet.

Unfallflucht in Karlstadt vereitelt

Am Montag um 8.30 Uhr konnte eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Hammersteig beobachten, wie eine Autofahrerin beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Wagen beschädigte, indem das Heck der Unfallverursacherin die Front des geparkten Autos touchierte. Dies war auch deutlich zu hören. Nachdem die Unfallverursacherin den Schaden beider Fahrzeuge sichtete, setzte sie sich wieder in ihren Pkw und fuhr wenig später davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Durch die Schilderungen der Zeugin konnte die Unfallverursacherin und der Pkw an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Polizei Karlstadt/kick