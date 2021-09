Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Wildunfall mit Reh: Schöllkrippen

Am Montag gegen 19.30 Uhr kam es in der Krombacher Straße zu einem Wildunfall. Dabei erfasste eine 65- jährige Fahrerin eines Suzuki ein kreuzendes Reh. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro.