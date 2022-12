Kleintransporter auf A3 durch Eisplatte beschädigt

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Helmstadt in Fahrtrichtung Frankfurt. Vom Lkw eines 50-Jährigen löste sich eine Eisplatte, fiel vom Dach des Fahrzeugs und beschädigte in der Folge den Iveco eines 35-Jährigen. Der Fahrer des Pkw versuchte vergeblich den 50-Jährigen auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen. Erst eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei konnte den Mann am Parkplatz „Kohlsberg" stoppen.

Der 50-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem konnte er seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem er die restlichen Eisplatten vom Dach seines Lkws befreit hatte.

Das Polizeipräsidium Unterfranken gibt die folgenden Tipps an Lkw-Fahrer:

Planen Sie die nötige Zeit ein und befreien Sie Ihr Fahrzeug komplett von Eis und Schnee!

Lässt die Ladung es zu, können Sie bei Planen-Aufbauten von innen mit einer Holzlatte o.ä. gegen die Abdeckplane drücken, um damit Eis und Schnee vom Aufbau herunterzustoßen!

Nutzen Sie die speziellen Räumstellen, die an einigen Autohöfen und Raststätten angeboten werden!

Pkw-Fahrer werden gebeten, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Lkws zu halten!