Kleinstheim: Unfall auf der Nebenfahrbahn

Ein 41-Jähriger war gegen 22.35 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs und wollte mit seinem Pkw auf die B 8 abfahren. Hierbei übersah der Mann jedoch einen Skoda auf der rechten Spur und es kam zu einem leichten Zusammenstoß.





Verletzte Person bei Auffahrunfall

Weibersbrunn. Leichte Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag eine 35-Jährige aus Belgien bei einem Auffahrunfall zu. Die Frau war um 16.45 Uhr bei Weibersbrunn mit ihrem Pkw auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs und erkannte zu spät, dass der 45-jährige Fahrer eines Volvo vor ihr bis zum Stillstand abbremsen musste. Durch den Unfall zog sich die Ford-Fahrerin eine Prellung zu, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Glücklicherweise blieben auch die anderen Insassen der beiden Fahrzeuge unverletzt. Der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 15000 Euro an. Da die Fahrzeuge nach dem Unfall zunächst auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen standen, kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu mehreren Kilometern Rückstau. Bei der Absicherung unterstützte die Feuerwehr die Polizei.

Kleintransporter massiv überladen

Hösbach. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters stellten die Beamten der Verkehrspolizei am Samstag eine erhebliche Überschreitung der zulässigen Gewichte fest. Um 21.16 Uhr zeigte die polizeieigene Waage 5,43 Tonnen an. Der Lkw hat jedoch nur ein erlaubtes Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm. Auch die Hinterachse war um 70 Prozent überladen. Der Fahrer, der im Auftrag einer polnischen Firma unterwegs war, zahlte ein Bußgeld von fast 400 Euro. Zudem musste er die Fahrt unterbrechen, bis die von ihm zu viel transportierte Ware auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen war.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach