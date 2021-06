Kleinostheim: Unfallflucht auf McDonalds-Parkplatz

Das Fahrzeug war auf dem Kundenparkplatz der Mc Donalds-Filiale abgestellt und weist nun tiefe Kratzerspuren im Bereich der Fahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Wildunfall mit Reh verursacht Sachschaden

Dammbach. Mit einem großen Schrecken ist ein 56-jähriger Auto-Fahrer am Samstagabend davon gekommen. Er befuhr die Staatsstraße 2317 in Fahrtrichtung Dammbach, als gegen 22.25 Uhr ein Reh die Fahrbahn vor ihm kreuzte. Er kollidierte seitlich mit dem Tier, welches anschließend verletzt in der Böschung verschwand. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt und kummerte sich um das verletzte Reh. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Auffahrunfall

Aschaffenburg. Am 10.06.2021, gegen 20.39 Uhr, musste die Fahrerin eines Audi an den „Leiderer

Lichtspielen“ an der fur sie Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage halten. Dies ubersah der

Fahrer eines Pkw Renault und fuhr auf das Heck auf. Es entstand ein Sachschaden von

insgesamt 5000 Euro.

Unbekannter verkratzt Pkw - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter verkratzte am 19.06.2021 in der Zeit von 22.50 Uhr -23.05 Uhr die rechte Fahrzeugseite eines im Hinterhof der Elisenstraße 7 geparkten Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg