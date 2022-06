Kleinostheim: Unbekannte zerstechen Reifen

Bei einem am Parkplatz am Rathaus abgestellten Ford Kuga haben die Täter zwischen 15:45 und 01:30 Uhr zugeschlagen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Kolpingstraße. Gegen 23:45 Uhr hörte dort eine Anwohnerin ein lautes Zischen von der Straße. Am heutigen Morgen stellte sie ebenfalls einen Einstich im rechten Vorderreifen ihres BMW fest. Täterhinweise gibt es aktuell keine.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-0.