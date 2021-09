Kleinostheim: Machtprobe beim Auffahren auf die A3

Beide auffahrend, überholte der hintere Fahrer eines Opel den vor ihm fahrenden Fahrer eines VW auf dem Zufahrtsast zur Nebenfahrbahn und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dem nun vorrangberechtigten Fahrer des Opel wurde im weiteren Verlauf dieses Recht durch den VW-Fahrer nicht eingeräumt. Die Fahrzeuge touchierten sich, wobei der VW quer auf der Fahrbahn zum Stehen zum kam. Der Opel wurde in die Leitplanke gedrängt. Infolge des Unfalls war ein Auffahren von Kleinostheim kommend, auf die BAB A3 in Fahrtrichtung Frankfurt für rund 60 Minuten nicht möglich. Die Grundstimmung des Unfallhergangs setzte sich über die Unfallaufnahme hinweg fort. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 9,80 Euro. Beiden Verkehrsteilnehmer droht ein Bußgeld.

Leitplanke auf Engländerhochstraße beschädigt

Sailauf. Ein unbekannter Auto-Fahrer kam auf der feuchten Fahrbahn der AB2 in Fahrtrichtung Sailauf ins Schleudern und geriet in die Außenleitplanke. Die Schutzeinrichtung wurde über mehrere Meter beschädigt. Die Fahrbahn

wurde durch die Feuerwehr Sailauf gereinigt. Von dem unfallursächlichen Wagen fehlt jede Spur. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Am Auto entstand an der Front im Bereich der Beifahrerseite ein nicht unerheblicher

Schaden. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach übernommen.

