Kleinostheim: Lieferdienst-Fahrer beleidigt Polizeibeamte

Hierbei gab er zunächst falsche Personalien an. Bei der folgenden Identitätsfeststellung bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg, beleidigte der 22-Jährige einen der Polizeibeamten mehrfach. Nach Feststellung seiner Identität wurde er wieder entlassen. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.





Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, wurde ein 25-Jähriger in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die eingesetzten Beamten starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Weiterhin wurde festgestellt, dass dem 25-Jährigen die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen wurde. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der 25-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt

Aschaffenburg. Am Sonntag, gegen 2.45 Uhr, wurde ein 30-Jähriger in der Kinzigstraße, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten durch die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der 30-Jährige räumte ein vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der 30-Jährige wieder entlassen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.





Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Aschaffenburg. Bereits am 30.3.2021, gegen 12 Uhr, wurde einem 88-Jährigen die Geldbörse aus seinem Einkaufswagen in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Parfüm entwendet

Aschaffenburg. Ein 33-Jähriger entwendete am Samstag gegen 14.50 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Goldbacher Straße mehrere Parfümflacons. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich knapp 400 Euro. Der 33-Jährige wurde nach Feststellung seiner Identität wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Anzug aus Wagen entwendet

Aschaffenburg. Ein 30-Jähriger parkte sein Auto am 31.3.2021, 16.30 Uhr im Bereich der Würzburger Straße. Als er am 3.4.2021, gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte stellte er fest, dass ein im Fahrzeug befindlicher Anzug entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Großostheim. Ein 29-jähriger parkte seinen Wagen am 3.4.2021, gegen 14 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Kolpingstraße. Als er gegen 18 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kupferschale mit Blumen entwendet

Goldbach. Im Zeitraum von 1.4.2021, 16 Uhr bis 2.4.2021, 19.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine mit Blumen besetzte Kupferschale von einem Balkon in der Bayernstraße. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.





Gartenmobiliar beschädigt

Hösbach. Im Zeitraum von 27.3.2021, 15 Uhr bis 3.4.2021, 15 Uhr, feierte offensichtlich eine Gruppe Jugendlicher ohne Einverständnis des Eigentümers auf einem Gartenstück im Bereich der Schöllkrippener Straße. Hierbei wurden auf dem Privatgrundstück mehrere Gartenstühle, sowie ein Sonnenschirm und eine Leiter zerstört. Weiterhin hinterließen die Jugendlichen jede Menge Müll. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

