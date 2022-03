Kleinostheim: Betrunkene Fahrerin legt sich mit Polizei an

Da die Fahrerin bereits direkt nach dem Anhalten aggressiv schreiend auf die Beamten zuging und sich nicht beruhigen ließ, musste sie durch die Beamten fixiert und zur Dienststelle verbracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlich erhöhten Wert, weshalb die Fahrerin sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Hierbei schlug sie gegen die beteiligten Beamten und beleidigte diese. Anschließend wurde sie aufgrund ihrer Alkoholisierung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Zudem muss sie sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Alkoholisierte VW-Fahrerin gestoppt

Großostheim. Am frühen Sonntagmorgen konnte die Fahrerin eines VWs im Südring in Ringheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dieser konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb der 31-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Da der festgestellte Wert deutlich über der zulässigen Grenze von 0,5 Promille lag, musste sich die Dame einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle unterziehen. Sie erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung.

Unfallflucht an der Tankstelle

Aschaffenburg. Bereits am Freitagnachmittag kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Spessartstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Opels gegen einen Fahnenmast fuhr und diesen massiv beschädigte. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte den Unfall und sprach den Fahrer auf den Zusammenstoß an. Der Fahrer stieg jedoch ohne weitere Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen in sein Fahrzeug und verließ das Tankstellengelände. Durch die hinzugezogene Streifenbesatzung konnte die Tat aufgrund der passenden Unfallspuren am Tatfahrzeug geklärt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.