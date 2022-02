Am Dienstag, 22.02.2022, gegen 16.30 Uhr, wurde am Parkplatz der Neuen Mainbrücke auf der Sendelbacher Seite ein Kleinlaster kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Kleinlaster einen Defekt an der Kraftstoffleitung hatte und Diesel austrat. Eine größere Ölspur hatte der 46-jährige Fahrer mit seinem Kleinlaster zum Glück noch nicht verursacht. Der an der Kontrollstelle ausgetretene Kraftstoff wurde von der Straßenmeisterei abgebunden.

Allerdings hatte der Fahrer noch ein anderes Problem. Sein Fahrzeug war überladen, so dass eine Wiegung angeordnet wurde. Diese erbrachte eine Überladung von 44 %. Somit konnte der Fahrer nach erfolgter Reparatur der Kraftstoffleitung seine Fahrt immer noch nicht fortsetzen. Er musste erst eine Umladung organisieren. Die Überladung wird ihn einige hundert Euro kosten.

Neuhütten, Lkrs. Main-Spessart Am Dienstag, 22.02.2022, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, hatte der 4-2jährige Fahrer eines schwarzen Volvos das Fahrzeug in Neuhütten in der Nähe einer Metallbaufirma im Schwarzen Grund abgestellt. Er stellte fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug an den hinteren rechten Kotflügel seines Volvos angestoßen war. Der Kotflügel hatte eine deutliche Eindellung mit blauem Farbantrag. Der Verursacher entfernte sich ohne weitere Veranlassung. Es liegen Hinweise vor, dass möglicherweise ein blauer Kleinlaster der um den Unfallzeitraum herum in Fahrtrichtung Ortsmitte am geparkten Volvo vorbeifuhr mit dem Schaden im Zusammenhang stehen könnte. Der Schaden am Volvo wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 09352/87410 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.