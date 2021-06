Kleinlaster fährt Pedelec-Fahrer in Großheubach an - Mann leicht verletzt

Am Dienstag, um 14.10 Uhr, wurde in Großheubach in der Hauptstraße ein Pedelec-Fahrer angefahren. Ein Kleinlstwagen fuhr im stockenden Verkehr an und touchierte dabei den 49-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Der Lastwagen fuhr weiter, da der Fahrer den Anstoß nicht bemerkt haben kann. Der „Pritschenwagen" mit einem Metallaufbau fuhr weiter in Richtung Miltenberg, der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg