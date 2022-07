Kleinkahl: Unfallbeteiligter gesucht

An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürften Plastikteile der Kennzeichenhalterung fehlen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Pkw beschädigt

Kahl. Zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen war ein schwarzer BMW auf dem Parkplatz hinter der dortigen Apotheke in der Hanauer Landstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die Beifahrertüre eingedrückt und zerkratzt. Es ist davon auszugehen, dass der Schaden entweder durch einen Einkaufswagen oder das Öffnen einer Türe eines daneben abgestellten Pkw entstanden ist. Die Polizei Alzenau bittet um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

mkl/Polizei Unterfranken