Kleinkahl: Gehege vorsätzlich beschädigt - Hühner bleiben trotzdem da

Die Zweibeiner blieben ihrer Heimat treu, so dass alle vollzählig von ihren Besitzern angetroffen werden konnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fahrradsturz

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 14.45 Uhr wollte eine 85- jährige Frau in der Langgasse auf ihr Fahrrad steigen. Dabei verlor sie am Bordstein das Gleichgewicht und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Hierdurch erlitt sie eine Kopfplatzwunde und wurde deshalb vorsorglich vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Geldbörsendiebstahl aus Auto

Alzenau. Bereits am Freitag, gegen 13.30 Uhr, wurde in der Brentanostraße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, eine Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Täter nutze eine kurze Abwesenheit der Fahrzeugführerin und entnahm die Geldbörse aus einer auf dem Beifahrersitz befindlichen Handtasche. Zuletzt kam es in Verbrauchermärkten vermehrt zu Geldbörsendiebstählen.

mkl/Polizei Alzenau