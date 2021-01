Kleinheubach: Zwei Männer ohne triftigen Grund nach 21 Uhr unterwegs

Die beiden 54- und 44-jährigen Kontrollierten konnten keinen triftigen Grund dafür angeben, sich außerhalb einer Wohnung aufzuhalten. Auf Grund dessen wurden gegen beide Ordnungswidrigkeitenanzeigen gemäß dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

Lauter Knall und ein Schaden von 300 Euro

Miltenberg. Am Samstag, den 9.Januar, hörte der 53-jährige Besitzer eines weißen VW Caddysgegen 15.15 Uhr einen lauten Knall, der von der Straße her kam. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann in seiner Wohnung in der Eichenbühler Straße. Als er um 15.30 Uhr zu seinem VW, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Eichenbühler Straße parkte, kam, musste er feststellen, dass sein linker Seitenspiegel abgefahren war. Der bisher unbekannte Täter fuhr offensichtlich mit seinem Wagen die Eichenbühler Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte entlang und prallte mit seinem rechten Seitenspiegel gegen den Linken des VW. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zurück blieben auch Teile des unbekannten Fahrzeugs, die sichergestellt wurden. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel.-Nr. 09371/945-0) erbeten.

mkl/Polizei Miltenberg