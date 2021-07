Der Geschädigte, der seinerseits im Supermarkt einkaufte, stellte den Unfallschaden an seinem Wagen direkt nach Verlassen des Supermarktes fest. Wie zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt wurde, wurde der Verkehrsunfall durch eine Überwachungskamera des Marktes aufgezeichnet. Hier war zu sehen, dass der flüchtige Auto-Fahrer bei einem Wendemanöver mit seinem Wagen am Farzeug des Geschädigten hängen blieb. Die technische Aufzeichnung des Verkehrsunfalls führte letztendlich auch zur Täterermittlung.

Den flüchtigen Auto-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehrszeichendiebstahl in Großheubach

Großheubach. In der Zeit von Freitag, 21.45 Uhr bis Samstag, 6.30 Uhr, wurde in Großheubach, in der Straße „Beim Trieb", ein mobiles Verkehrszeichenschild durch einen unbekannten Täter abmontiert und entwendet.

Da bei Anzeigenaufnahme durch die örtlich zuständige Polizei keine Täterhinweise erlangt werden konnten sucht die Polizei im Nachgang nach möglichen Zeugen, die den Täter bei der Tatausführung gesehen haben.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 22 Uhr, wurde in Kleinheubach, in der Poststraße, ein Fahrradfahrer durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte eine Kleinmenge Marihuana bei diesem aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.