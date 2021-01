Kleinheubach: Spuren im Schnee führen zu verbotenen Treffen

Dank der Schneebedeckung konnten die Schuhspuren der Flüchtigen verfolgt werden. Diese führten zu einer Garage, in welcher sich insgesamt sechs Personen unterschiedlicher Haushalte aufhielten. Diese konnten keinen triftigen Grund nennen, warum sie sich außerhalb ihrer Wohnung aufhielten. Sämtliche Personen wurden wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Fahrrad aufgefunden

Kleinheubach. In der Poststraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein neuwertiges Mountainbike der Marke Cube aufgefunden. Das dunkelgrau/blaue Fahrrad war unverschlossen und lehnte an einer Hauswand. Möglicherweise wurde dieses zuvor entwendet. Zur Eigentumssicherung wird das Fahrrad zunächst bei der Polizei Miltenberg aufbewahrt. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben bzw. denen ein solches Fahrrad entwendet wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

Einbruch in Gartenhaus

Laudenbach. Bereits zwischen dem 10. Dezember 2020 und dem 16. Januar 2021 ist ein Unbekannter in der Straße Mainblick in ein Gartenhaus eingebrochen. Der Unbekannte hat zunächst einen Maschendrahtzaun niedergedrückt und im Anschluss zwei Türen aufgebrochen. In dem Gartenhaus entwendete der Täter lediglich eine Heckenschere. Der Beutewert beläuft sich auf rund 250 Euro, der verursachte Sachschaden hingegen auf das Doppelte.

Trunkenheitsfahrt

Kleinheubach. Am Samstagnachmittag fiel eine 38-jährige Golf-Fahrerin der Polizeistreife auf, da diese unsicher fuhr. Bei der Kontrolle in der Friedenstraße stellte sich heraus, dass diese alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Weiterhin stand sie offensichtlich unter dem Einfluss von Medikamenten. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurden ihre Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

mkl/Polizei Miltenberg